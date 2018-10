Prinz Salman sprach mit Khashoggi kurz vor der Ermordung

Im neuesten sensationellen Bericht über den Mord an Khashoggi soll der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) mit dem Journalisten Jamal Khashoggi telefoniert haben, kurz bevor er im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde. Die türkische regierungsnahe Tageszeitung Yeni Safak legte am Sonntag in einem Bericht die neuen angeblichen Details des Falles offen und widersprach den Behauptungen der saudischen Behörden, dass Prinz Mohammed an Khashoggis Ermordung nicht beteiligt gewesen sei.

“Khashoggi wurde vom saudischen Team im Konsulatsgebäude festgehalten. Dann kontaktierte Prinz Mohammed Khashoggi telefonisch und versuchte ihn davon zu überzeugen, nach Riad zurückzukehren“, heisst es in dem Bericht.

“Khashoggi lehnte das Angebot von Prinz Mohammed aus Angst ab, dass man ihn verhaftet und töten würde, wenn er zurückkehrte. Das eingeflogene 15-köpfige Mordteam tötete Khashoggi, nachdem das Gespräch beendet war“, wurde hinzugefügt.

Offensichtlich gab Salman nach dem Gespräch den Befehl, Khashoggi……