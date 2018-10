Weißhelme in Frankfurt gelandet – Deutschland lässt Terrorhelfer einfliegen

Nun sind also 3 Weißhelme in Deutschland angekommen, wie der Spiegel berichtet. Ich hatte über das Thema in den letzten Tagen schon geschrieben. Diese neu eingereisten Menschen sind eine direkte Terrorgefahr, wahrscheinlich auch deshalb werden sie nicht etwa gemeinsam in Deutschland untergebracht, sondern auf verschiedene Bundesländer verteilt.

Die Weißhelme sind auf das Engste mit dem IS verbunden , sie waren nur in Gebieten des IS aktiv und sind eine von den westlichen Ländern finanzierte Propagandatruppe, die die Grausamkeiten von Assad mit Propagandavideos belegen sollen und dafür dutzende von Millionen Dollar und Euro erhalten. Und es gab auch Fälle, wo…..