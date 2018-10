US-Behörde TSA will massenhafte Gesichtserkennung einführen

Flugreisende sollen zunehmend anhand biometrischer Merkmale erkannt und verfolgt werden, von der Buchung bis zum Boarding.

Kontrollpunkt am Flughafen Baltimore (BWI). (Bild: US Department of Homeland Security)

Die Transportation Security Administration (TSA) setzt auf Biometrie, insbesondere Gesichtserkennung. Entsprechende Pläne hat die US-Behörde, die für die Sicherheit im kommerziellen Flugverkehr zuständig ist, diese Woche vorgestellt. “Durch den Ausbau der Biometrie sichert die TSA ihre Position als weltweit Führende in der Luftverkehrssicherheit und verbessert globale Verkehrs-Sicherheitsstandards”, meinte TSA-Chef David Pekoske. Die Behörde verspricht einfacheres Reisen, mehr Effizienz und “Sicherheitseffektivität”.

Erster Schritt soll eine Partnerschaft mit der Zoll- und Grenzkontrollbehörde……