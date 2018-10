Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer arbeiten gleich bei mehreren Arbeitgebern (manche trotz 100%-Vollzeitstelle). Nicht wenige haben sogar drei bis vier Jobs.

352’000 Personen mit mehreren Jobs

Im internationalen Vergleich ist die Mehrfacherwerbstätigkeit in der Schweiz fast doppelt so stark verbreitet wie in der Europäischen Union. Laut EUROSTAT übten in der EU 2017 lediglich 4,0% der Erwerbstätigen zwei Beschäftigungen gleichzeitig…..