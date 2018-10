Versucht die Federal Reserve, Trump zu sabotieren?

Könnte es möglich sein, dass die Federal Reserve versucht, das Ergebnis der bevorstehenden Zwischenwahlen zu beeinflussen? Gerade eben ein paar wochen vor den Zwischenwahlen, hat die Fed eine Schlagzeile nach der anderen gemacht mit den Zinssatzerhöhungen. Und sie verstehen sehr gut, dass Zinserhöhungen die Investoren erschüttern und die Wirtschaft verlangsamen werden. Tatsächlich hat jeder Zinserhöhungszyklus der Fed seit 1957 entweder mit einem Börsencrash oder einer Rezession abgeschlossen. So könnte die Zentralbank dies absichtlich tun, um Donald Trump und die Republikaner zu sabotieren? Niemand stellt diese Frage wirklich, aber vielleicht sollten wir das tun.

Für eine Weile sah es so aus, als würde die Rallye an der Wall Street nie enden, aber dann schickten Nachrichten über zukünftige Zinserhöhungen der Federal Reserve die Aktien am Mitwoch auf Tauchstation…..

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch im volatilen Handel, nachdem eine Zusammenfassung des jüngsten Treffens der Federal Reserve zeigte, dass die Zentralbank zu weiteren Zinserhöhungen neigte.

Der 30-Aktienindex fiel um 91,74 Punkte auf 25.706,68 Punkte, da starke Verluste bei IBM starke Gewinne bei Goldman Sachs ausglichen. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite schlossen knapp unter der Flatline bei 2.809,21 bzw. 7.642,70.

Und die Federal Reserve wird auch als der Grund dafür identifiziert, dass die asiatischen Aktien über Nacht gefallen sind…..

Die Aktien in Asien waren am Donnerstagmorgen weitgehend niedriger, da ein Fed-Bericht auf weitere Zinserhöhungen hinweist.

Die Märkte in Greater China befanden sich im frühen Handel im weitgehend negativen Bereich. Der Shanghai-Verbund sank um 1,53 Prozent, während der Shenzhen-Verbund um 1,914 Prozent zurückging. Auch der Hang Seng Index in Hongkong verzeichnete einen leichten Rückgang.

Wie ich bereits mehrfach erklärt habe, hat niemand mehr Kontrolle über die Wirtschaft als die Federal Reserve, und niemand hat mehr Einfluss auf die Finanzmärkte als die Federal Reserve.

Wenn das amerikanische Volk die Federal Reserve wirklich verstehen würde, gäbe es morgen früh in jeder Stadt Amerikas “End the Fed”-Proteste.

Was die Anleger im Moment so sehr beunruhigt, ist die Tatsache, dass das gerade veröffentlichte Fed-Protokoll deutlich zeigt, dass in den kommenden Monaten weitere Zinserhöhungen bevorstehen…..

Beamte der Federal Reserve sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Fortsetzung der schrittweisen Anhebung der Zinssätze die beste Formel ist, um eine stabile Wirtschaft zu erhalten, so das Protokoll, das am Mittwoch über das jüngste Treffen der Zentralbank veröffentlicht wurde.

Das mag Präsident Donald Trump nicht gefallen, der seine Kritik an den Aktionen der Zentralbank lautstark geäußert hat.

Präsident Trump hat die Fed vor kurzem kritisiert, weil er versteht, dass viele Amerikaner basierend darauf abstimmen, wie es ihre Brieftasche geht. Wenn es der Wirtschaft gut geht, steigen seine Wiederwahlchancen, aber wenn die Wirtschaft stottert, gibt es eine sehr gute Chance, dass er 2020 verlieren könnte.

Und wenn die Aktienkurse wirklich anfangen, in den nächsten Wochen zu fallen, würde das wirklich Demokraten in den kommenden Halbzeitwahlen helfen.

Natürlich ist es nicht nur Präsident Trump, der in letzter Zeit die Fed kritisiert hat. Tatsächlich “fleht” Jim Cramer von CNBC die Federal Reserve buchstäblich an, das Tempo zukünftiger Zinserhöhungen zu verlangsamen……

“Ich sage nicht, dass die Fed verrückt geworden ist. Ich sage nicht, dass sie aufhören müssen, zu straffen, weil es schlecht für die Börse ist. Das ist mir egal. Ich bitte Jerome Powell und den Rest des Open Market Committee nur darum, die Dinge eine Zinserhöhung nach der anderen vorzunehmen”, sagte er. “Denn nach dem, was ich bisher in dieser Ertragssaison gesehen habe, könnte es Sinn machen, die drei geplanten Zinserhöhungen des nächsten Jahres auf Eis zu legen, bis wir wissen, ob der aufkommende Aufschwung vor unseren Augen nachlässt.”

Jim Cramer kann sehen, was der Rest von uns auch sehen kann. Die US-Konjunktur scheint sich deutlich zu verlangsamen, und die Finanzmärkte sind wieder stark volatil.

Wenn der Dow Jones Industrial Average plötzlich um ein paar tausend Punkte fällt, ist es durchaus möglich, dass die Federal Reserve den Kurs ändern könnte.

Aber noch einmal müssen wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie tatsächlich Chaos verursachen wollen, um Donald Trump politisch zu schaden.

Früher wäre eine solche Vorstellung undenkbar gewesen, aber wir sind in eine Zeit eingetreten, in der viele Dinge, die einst undenkbar waren, Realität geworden sind.

Heute haben wir Nachrichtensprecher, die den Präsidenten der Vereinigten Staaten anrufen, alle möglichen Dinge auf Sendung, wir haben führende Mitglieder der Oppositionspartei, die offen nach Gewalt rufen, und wir haben Konservative und Progressive, die sich buchstäblich gegenseitig auf den Straßen bekämpfen.

Die Elite will Donald Trump unbedingt loswerden, und ohne Zweifel waren die jüngsten Maßnahmen der Federal Reserve schlecht für den Präsidenten. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es sich um Arglist handelt, aber wir können auch diese Möglichkeit nicht ganz ausschließen.

Aber wenn die Fed wirklich das Ergebnis der bevorstehenden Zwischenwahlen ändern will, hat sie noch etwas zu tun. Entsprechend der neuesten Karte von der realen freien Politik scheint es wahrscheinlich, dass die Republikaner ihre Senats-Mehrheit halten und sie sogar erweitern können.

Obwohl es so aussieht, das die Demokraten definitiv Gewinne im Haus erzielen werden, hat eine späte republikanische Welle die Landschaft verändert. Es ist nicht das wahrscheinlichste Ergebnis, aber es gibt jetzt eine Möglichkeit, dass Republikaner auch die Kontrolle über das Haus behalten könnten, und das wäre absolut verheerend für die Demokratische Partei.

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich die Dinge in der Politik in nur wenigen Tagen dramatisch ändern können.

Ein großes Ereignis könnte alles verändern, und ohne Zweifel wird dies einer der interessantesten Wahlzyklen in der Zwischenzeit sein.

Über den Autor: Michael Snyder ist ein national syndizierter Schriftsteller, Medienpersönlichkeit und politischer Aktivist. Er ist Herausgeber von The Most Important News und Autor von vier Büchern, darunter The Beginning Of The End und Living A Life That Really Matters.