Kriegsbericht vom 18. Oktober 2018: Israel bereitet sich auf Verteidigung gegen S-300 vor

Wie die russische Nachrichtenagentur Sputnik am 17. Oktober mitgeteilt hat, haben zwei Kampfflugzeuge vom Typ F-15 der von den Vereinigten Staaten (VS) angeführten Koalition versehentlich eine Einheit der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) angegriffen, die am Vormarsch der SDF gegen den ISIS im Euphrat- Tal beteiligt war. Bei dem Angriff sollen 6 Mitglieder der SDF getötet und 15 weitere verwundet worden sein. Im Anschluß an den Angriff hat, laut dem Bericht, auch der ISIS Stellungen der SDF attackiert

