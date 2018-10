Keine Herzschrittmacher für Kinder mehr

…..Profit ist immer an erster Stelle……

Kindgerechte Herzschrittmacher retten Leben. Doch die Hersteller stellen die Produktion ein. Der Markt ist nicht attraktiv genug

Mangelware. Herzschrittmacher für Kinder sind oft nur kleine Geräte, die eigentlich für Erwachsene konzipiert sind. Hersteller… Foto: Wolfram Scheible/Nationales Register für angeborene Herzfehler e.V./obs

Die kleine Nelly brauchte einen Herzschrittmacher: Sie wog nur 1,9 Kilogramm, war gerade ein paar Stunden auf der Welt, da wurde ihr in der Uniklinik in Homburg an der Saar bereits ein solches Gerät eingesetzt. Anders als die rund 100 000 Erwachsenen, die laut Deutschem Herzbericht in jedem Jahr einen Schrittmacher implantiert bekommen, ist ihr Herz nicht erst im Lauf eines langen…..