„Der Russe war’s!“ Im Ukraine-Konflikt stellen die einschlägigen Medien meist Russland als den Übeltäter und Schuldigen des Konflikts dar. Auch wenn der derzeitige mediale Fokus nicht mehr primär auf die Ukraine gerichtet ist, müssen wir uns vor Augen führen, dass in den östlichen Separatistengebieten des Landes immer noch täglich Menschen ihr Leben lassen. In den Medien sind die Rollen hierbei relativ klar verteilt: Russland ist der Aggressor, der im Osten des Landes auf militärische Art und Weise seine Interessen verteidigt, während der Westen versucht, quasi als Vermittler und Friedensbringer, den Konflikt zu schlichten. Welche Interessen jedoch der Westen und in allererster Linie die NATO haben, bleibt zumeist unerwähnt. Inwiefern sind also die russischen Ängste vor der Ausbreitung der NATO gen Osten nachzuvollziehen? Welche Gefahr bringt die Erzeugung einer derartigen Stimmungslage mit sich?