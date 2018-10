Besitzer der Washington Post und Chef von Amazon Jeff Bezos und das schweigen über Khashoggi

Nach Berichten über den vermissten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, der angeblich von einem 15-köpfigen saudischen Team im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet und zerstückelt wurde, haben mehrere hochkarätige Wirtschaftsführer ihre Empörung über eine scheinbar grausame, staatlich unterstützte Ermordung zum Ausdruck gebracht.

Virgin CEO Richard Branson gab am 11. Oktober bekannt, dass er seine beratende Rolle in den Projekten von Saudi Vision 2030 aussetzt, gefolgt von JPMorgan CEO Jamie Dimon, Verizon CEO Robert Bakish, Uber CEO Dara Khosrowshahi, AOL-Mitbegründer Steve Case – die sich alle nach dem Vorfall von Khashoggi von der saudischen Regierung distanziert haben.

Darüber hinaus haben sich die Financial Times, Bloomberg, CNN, New York Times, Economist und CNBC aus der Saudi Future Investment Initiative zurückgezogen.

Ohrenbetäubend still ist jedoch Khashoggis eigener Chef – Jeff Bezos, Eigentümer der Washington Post, der noch keine Erklärung abgegeben hat.

Laut CNBC ist es interessant, dass in einem Kontext, in dem Menschen sich so öffentlich distanzieren, dass es keine klare Aussage des Eigentümers der Zeitung gibt”, Félim McMahon, der Direktor des Technologie- und Menschenrechtsprogramms an der University of California at Berkeley Law School’s Human Rights Center. “Es ist legitim, die Meinung dieser Person einzuholen.”

Vielleicht hat Bezos auf Grund des bereits vor einem Jahr angekündigten Deal zum Aufbau eines Rechenzentrums in Saudi Arabien deshalb auf eine Stellungnahme verzichtet.

Er kündigte vor einem Jahr Pläne für die Eröffnung einer Nahost-Abteilung mit Sitz in Bahrain an, einer Inselstaat, der an Saudi-Arabien grenzt. Seit Mai hat Amazon eine Stelle bei einem “Head of Public Policy AWS Saudi Arabia” mit Sitz in Bahrain ausgeschrieben. Ein Teil der Aufgabe des Kandidaten besteht darin, “Amazon als führenden Cloud-Plattform-Anbieter im Königreich Saudi-Arabien weiterzuentwickeln”. Die Position erfordert Sprachkenntnisse in Arabisch, und eines der Hauptziele ist die “Entwicklung, Leitung und Umsetzung von Zielen der saudi-arabischen Regierungsarbeit und der politischen Prioritäten” für AWS.

Amazon hat auch ein Büro in Riad für Souq.com, das E-Commerce-Unternehmen aus dem Nahen Osten, das es im vergangenen Jahr für 580 Millionen Dollar übernommen hat.



Saudisches Geld im Allgemeinen hat die Technologie durchdrungen, wobei der Public Investment Fund des Landes 45 Milliarden Dollar für den Softbank Vision Fund bereitgestellt hat, während Kronprinz Mohammed kürzlich sagte, er werde einen ähnlichen Betrag in den nächsten Fonds investieren. Weitere Investoren des Vision Fund sind Apple und Qualcomm, während Softbank große Anteile an Uber, DoorDash, WeWork und mehreren anderen Unternehmen hält.

Marcelo Claure, COO von Softbank, sagte, dass das Unternehmen die Situation überwacht.

“Wie die meisten Unternehmen, die eine Beziehung zu Saudi-Arabien haben, beobachten wir die Entwicklungen und sehen, wohin das führt”, sagte Claure. “Im Moment ist es Business as usual – wir führen unser Unternehmen, unsere Fonds weiter.”

Unterdessen wurde von CB insights eine Liste von Technologieunternehmen veröffentlicht, die hohe saudische Investitionen erhalten haben, darunter Tesla, Uber, Lyft und Magic Leap.

“Dies wäre ein guter Zeitpunkt für Silicon Valley, um die Art der Regierung Saudi-Arabiens und die Bedeutung aus Menschenrechtssicht zu betrachten”, sagte McMahon, der zuvor Ermittler des Internationalen Strafgerichtshofs und Journalist war. “Vielleicht ist das der Moment, in dem der Heiligenschein dieses Kerls anfängt, ein wenig angeschlagen zu werden.”

Laut McMahon gab es allen Grund, vor zwei Wochen keine Geschäfte mit den Saudis zu machen. Aber die US-Regierung und einige ihrer größten Unternehmen wurden von der Anziehungskraft eines Wachstumsmarktes überzeugt, der von dem 33-jährigen Kronprinzen geleitet wird, der Reformen wie das Frauen nun Autofahren dürfen und auch die Förderung eines gemäßigteren Islam einführen will.

Eine saudische AWS-Benutzergruppe, die diesen Bemühungen zustimmt, aschreibt auf ihrer Website, dass “Damen mehr als willkommen sind”. Die unabhängig von Amazon operierende Gruppe veranstaltet Meetups für Entwickler und Architekten, die die AWS-Plattform nutzen.

Und während das Verschwinden von Khashoggi immer noch ein Rätsel ist, wartet die Welt immer noch darauf, von seinem Chef Jeff Bezos zu hören.