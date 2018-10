AFRICOM AUFLÖSEN!

Bild: Seal of the United States Africa Command.svg

Frieden für Afrika. In einer Erklärung fordert das neu gegründete schwarze Friedensbündnis The Black Alliance for Peace ( BAP) den Abzug aller US-Streitkräfte vom afrikanischen Kontinent.

Textauszug: „Der 1. Oktober 2018 markiert den 10. Jahrestag des U.S. Africa Command – AFRICOM -, das am 1. Oktober 2008 gegründet wurde. Die geschätzten Gesamtkosten für AFRICOM belaufen sich im Jahr 2018 auf 236,9 Millionen US-Dollar.

Mit der Gründung von AFRICOM startete der neue Wettlauf um Afrika, als ein Versuch der Vereinigten Staaten eine breite Dominanz über den gesamten Kontinent auszuüben. Inzwischen sind Tausende US-Militärs in etwa 30 afrikanischen Ländern stationiert und es sind Dutzende US-Militärbasen in ganz Afrika in Betrieb. Die Regierungen, die es den USA erlaubt haben, US-Truppen und Stützpunkte in ihren Ländern zu stationieren, haben ihre Souveränität an das US-Imperium abgegeben, dessen Ziel es ist, dass Entstehen unabhängiger Kräfte zu verhindern und…..