Russland wirft den USA vor, ISIS von Syrien nach Afghanistan und Irak zu transferieren.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf der US-Regierung am heute am Donnerstag vor, den so genannten “islamischen Staat” (ISIS/ISIL/IS/Daesh) von Syrien in den benachbarten Irak und Afghanistan zu verlegen.

“Moskau ist besorgt über Washingtons Transfer von Daesch-Kämpfern in den Irak und nach Afghanistan”, sagte Lavrov während einer Pressekonferenz am Donnerstag.

“Russland fordert die USA auf, die Verlegung von Daesh-Kämpfern in den Irak und nach Afghanistan zu erklären”, fügte er hinzu, wie von der Nachrichtenagentur Interfax zitiert.

Russland hat den Vereinigten Staaten in der Vergangenheit mehrfach vorgeworfen, Dae-sh-Terroristen nach Afghanistan zu überstellen.

Washington hat diese Behauptungen aus Moskau wiederholt bestritten.