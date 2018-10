Russland kann alle US-Flugzeugträger östlich von Grönland versenken

In einem früheren Artikel hatte Valentin Vasilescu gezeigt, dass es für das Pentagon unmöglich ist, eine antirussische Blockade im Mittelmeer und ganz generell, eine Seeblockade gegen Russland zu errichten. In Fortsetzung seiner Argumentation, zeigt er heute, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr die Fähigkeit haben, einen Seekrieg gegen Russland östlich von Grönland zu führen. Moskau hat bereits die Überlegenheit seiner Waffen auf dem Boden, in Syrien demonstriert. Auch wenn die Konfrontation zwischen den beiden Großen mit Vorsicht vermieden wurde, ist es heute klar, dass Russland einen möglichen konventionellen US-Angriff nicht mehr fürchtet.

Die Vereinigten Staaten haben eine isolierte geographische Lage und besitzen die stärkste Seemacht. Sie sind in der Lage, überall in der Welt zu intervenieren. Eine Blockade von Russland im Schwarzen Meer und im Mittelmeer durch die Vereinigten Staaten, wie es der Innenminister, Ryan Zinke in Pittsburgh, zur Veranstaltung der Consumer Energy Alliance erklärte, ist fast unmöglich, weil die neuen Hyperschall Raketen Kh-47M2 Kinzhal und 3M22 Zirkon, die Marine Gruppe der Vereinigten Staaten bereits bei der Einfahrt in die Meerenge von Gibraltar neutralisieren können.

Das Vereinigte Königreich gab bekannt, dass es 800 Kommandos zur Bewältigung einer möglichen russischen ’Aggression’ in den Norden von Norwegen schicken würde.

Mitten im Einsatz von anderen NATO-Truppen in den baltischen Staaten und……