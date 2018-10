Unter den blinden Augen der Bundesregierung nimmt der Dschihad wieder Fahrt auf

Symbolfoto: Durch Black Duck Style/Shutterstock

Unteilbar gehören die Linken und die Dschihadisten hier in Deutschland zusammen, unteilbar ist ihr Wunsch, Deutschland in einen islamischen Gottesstaat zu verwandeln, das hat die, von Leuten wie Maas, hoch gejubelte Party am Wochenende in Berlin wieder bewiesen.

Und es läuft zur Zeit wieder sehr gut für die radikalen Moslems, einfach, weil die Bundesregierung kein Interesse daran hat, diese gefährliche Entwicklung zu stoppen, oder überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.

Die „Bild“ vermeldet gerade, dass die Bundesregierung nicht mal weiß, welche Hass-Prediger nach Deutschland kommen, wer sie bezahlt – und was sie hier erzählen. Die FDP- Generalsekretärin Nicola Beer hatte zum Thema…..