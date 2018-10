Bravo, Frau Merkel! Sie haben auch Bayern geschafft!

Von Peter Haisenko

EPA

Die Landtagswahl in Bayern war bestimmt von Bundesthemen. In der “Insel der Glückseligen” selbst gibt es kaum landeseigene Kritikpunkte und so war es auch kaum möglich, landesspezifische Themen im Wahlkampf voran zu stellen. Immerhin ist es der CSU gelungen, ihre Stellung als einzig verbliebene Volkspartei halbwegs zu retten.

Mit gut 37 Prozent ist die CSU in Bayern fast doppelt so populär wie alle anderen Parteien im Rest der Republik. Dennoch musste auch sie den herben Verlust von mehr als 10 Prozentpunkten hinnehmen. Damit hat sie mehr verloren, als die SPD überhaupt noch Wähler in Bayern hat, denn auch die hat 10 Prozentpunkte verloren und das ist immerhin mehr als die Hälfte ihrer ehemaligen Wähler. Diese zusammen 20 Prozentpunkte finden sich wieder bei den Grünen und der AfD. Das Wahlergebnis in Bayern ist folglich als klassisches Protestwahlergebnis zu sehen. Doch wem gilt dieser Protest?

Einzig die Grünen haben sich erneuert

Schon im Vorfeld wurde verkündet, dass es keine großen Nachwahl-Auftritte in Berlin geben wird. So haben sich die Parteigranden von……