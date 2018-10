Trump betritt die Todeszone

Alle ermordeten US-Präsidenten haben etwas gemeinsam, die Bekämpfung der Schuldenplage des Geldsystems der Rothschild Zentralbank; Lincoln, Garfield, McKinley, Kennedy.

Und jetzt hat Trump seine Statement gemacht:

Die Federal Reserve ist eine von nicht gewählten Kabalen-Zentralbankern, die unsere Wirtschaft unter Druck setzt, und der einzige Weg, wie wir unsere langfristigen wirtschaftlichen und finanziellen Probleme lösen können, ist, wenn wir sie abschaffen.

In Bezug auf die Fed, die trotz der jüngsten Marktturbulenzen die Zinsen weiter anheben, warf Trump dem Fed vor,

die sind verrückt”…. und “die sind so starr. Ich glaube, die Fed ist verrückt geworden.

Verrückt, verrückt….die Fed abschaffen…whoa! Eine Sache, die Geschichte schreibt: Wenn du dich mit dem Rothschild-Privileg herum schlägst, bist du tot.

Wird Trump unser fünfter Präsident sein, um zu erfahren, was die Geschichte garantiert hat? Die Geschichte wiederholt sich wegen der Kabale, die die Menschheit seit so vielen Jahrhunderten heimsuchen. Letztendlich hängt unsere Zukunft davon ab.

Andrew Jackson wäre unser erster Präsident gewesen, der wegen des Angriffs auf dieses Rothschild-Privileg ermordet worden wäre; glücklicherweise haben beide Pistolen des Attentäters versagt. Jackson schlug den Attentäter mit seinem Rohrstock, bis die Menge die Kontrolle übernahm…….

Jackson war schon 1835 bunt, als die Meinungsfreiheit gewährt wurde:

– “Du bist in eine Höhle voller Schlangen. Ich beabsichtige, dich auszutreiben, und durch den Ewigen Gott werde ich dich austreiben. Wenn das Volk unseres Geld- und Bankensystems verstehen würde, gäbe es vor dem Morgen früh eine Revolution.”

In den USA gab es drei von Rothschild kontrollierte Zentralbanken. The First Bank of the United States (1791-1811); The Second Bank of the United States (1816-1836); und die “The Federal Reserve”.

Jackson stimmte am 10. Juli 1832 der Verlängerung der Charta für die Zweite Bank der Vereinigten Staaten mehrere Jahre vorzeitig zu. Nicht lange nach seiner “…den of vipers ” Erklärung sagte Jackson zu seinem Vizepräsidenten: “Die Bank, Mr. Van Buren, versucht, mich zu töten.”

Auf die Frage, was er für seine größte Leistung hielt, antwortete Jackson immer: “Ich habe die Bank getötet.”

Lincoln erklärte:

“Die Geldmacht beansprucht die Nation in Zeiten des Friedens und verschwört sich in Zeiten der Not gegen sie. Sie ist despotischer als die Monarchie, frecher als die Autokratie, egoistischer als die Bürokratie. Ich sehe in naher Zukunft eine Krise, die mich beunruhigt und mich dazu bringt, um die Sicherheit unseres Landes zu zittern.

Unternehmen wurden zu Könige gekürt, eine Ära der Korruption wird folgen, und die Geldmacht des Landes wird sich bemühen, seine Herrschaft zu verlängern, bis der Reichtum in wenigen Händen zusammengefasst ist und die Republik zerstört ist.”

Hier ist die redaktionelle Antwort der London Times bezüglich Greenbacks:

– “Wenn diese schelmische Finanzpolitik, die ihren Ursprung in der Nordamerikanischen Republik hatte, zu einem Wertlosen Spielzeug verkommen wird, dann wird diese Regierung ihr eigenes Geld drucken und kostenlos zur Verfügung stellen. Es wird Schulden abbezahlen und ohne Schulden sein. Sie wird über das nötige Geld verfügen, um ihren Handel weiterzuführen. Es wird über jeden Präzedenzfall in der Geschichte der zivilisierten Regierungen der Welt hinaus erfolgreich werden.

– Eine Regierung, die ihr eigenes Geld ohne Kosten zur Verfügung stellt.

– Eine Regierung, die Schulden abbaut und Schuldenfrei ist.

– Eine Regierung mit ihrem eigenen Geld, um ihren Handel fortzusetzen, wohlhabend über alle Präzedenzfälle in der Geschichte zivilisierter Regierungen hinaus, die die klugen Köpfe und den Reichtum aller Länder anzieht”.

Könnte es eine klarere Aufdeckung des tiefsten Feindes der Völker geben?

Bei weitem die wohlhabendsten Zeiten, die die USA je erlebt haben, waren zwischen den Plagen der Zentralbanken.

Lincoln wurde 1865 ermordet.

Präsident Garfield warnte vor den Gefahren für Amerika, sollten diese europäischen Zentralbanker jemals an die Macht kommen: “Wer das Geld einer Nation kontrolliert, kontrolliert diese Nation und ist absoluter Herr über alle Industrie und Handel. Wenn Sie erkennen, dass das gesamte System sehr einfach von ein paar mächtigen Männern an der Spitze kontrolliert werden kann, müssen Sie nicht erfahren, wie Perioden von Inflation und Depressionen entstehen.”

Garfield wurde 1881 ermordet.

Präsident McKinley begann seinen Angriff auf das zentrale Krebsgeschwür mit Außenminister John Sherman. Sie benutzten den Sherman Antitrust Act gegen das Rothschild unterstützte und finanzierte JP Morgan Finanzimperium, bekannt als der Northern Trust, der Ende des 19. Jahrhunderts fast alle amerikanischen Eisenbahnen besaß.

McKinley wurde 1901 ermordet.

Präsident Kennedy war der letzte Präsident, der ein US-Geldsystem unter Missachtung des Rothschild-Privilegs schuf.

Am 4. Juni 1963 unterzeichnete Kennedy die Executive Order 11110, und das Finanzministerium emittierte 4,3 Milliarden Dollar in Form von US-Noten (“Silver Certificates”), die in Umlauf waren.

Kennedy wurde 1963 ermordet.

Präsident Woodrow Wilson berührte nur mit dem kleinen Zeh die gefahren- Zone:

– “Seit ich in die Politik eingestiegen bin, habe ich mir hauptsächlich die Meinungen von Privaten Männern angehört. Einige der größten Männer der Vereinigten Staaten – in den Bereichen Handel und Produktion – haben Angst vor jemandem. Sie wissen, dass es irgendwo eine Macht gibt, die so organisiert, so subtil, so wachsam, so ineinander greifend, so vollständig, so allgegenwärtig ist, dass sie es besser nicht ansprechen.”

Weiter meinte er:

“Eine große Industrienation wird durch ihr Kreditsystem kontrolliert. Unser Kreditsystem ist in den Händen einiger weniger Männer konzentriert. Wir sind zu einer der am schlechtesten regierten, einer der am vollständigsten kontrollierten und dominierten Regierungen der Welt geworden – nicht mehr eine Regierung der freien Meinung, nicht mehr eine Regierung aus Überzeugung und Abstimmung der Mehrheit, sondern eine Regierung aus der Meinung und dem Zwang einer kleiner Gruppen dominanter Männer.”

Wilson überlebte, indem er die USA in den Ersten Weltkrieg führte und uns 1913 mit der dritten, wahrscheinlich im Mittelpunkt stehende Rothschild-Zentralbank, der “Federal Reserve” – und dem IRS, zum Untergang verurteilte…. Geld, das aus der Luft erschaffen wurde, ist ein Rothschild-Privileg. Geld aus dem Nichts, aber deine Schulden sind Wirklichkeit.

Trump tut erstaunliche Dinge bezüglich der Enthüllung des tiefen Abgrund des Bösen und navigiert auf Messers schneide um dem Volk und den Kabalen zu dienen..

Kann er die Herausforderung mit der Abschaffung der Fed überleben?

Die Geschichte ist gegen ihn gerichtet.