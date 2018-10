Pestizide? Babys ohne Arme und Hände in Frankreich geboren – Pesticides?

Wenn vermehrt Babys ohne Arme und Hände geboren werden, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Eltern wissen wollen, was die Ursache ist. Wir erinnern uns alle noch an den schrecklichen Thalidomidskandal, bekannt auch als Contergan-Skandal, der viele schwere Missbildungen einschließlich fehlender Gliedmaßen wie Hände, Finger und Zehen hervorbrachte. In der französischen Presse gab es in der vergangenen Woche mehrere Berichte über eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Babys, die ohne Hände und in einigen Fällen ohne einen Teil ihrer Unterarme in drei bestimmten Gebieten Frankreichs geboren wurden. Müsste man in Frankreich nicht nach der Ursache forschen? Erst 2013 hatten wir festgestellt, dass der…….

