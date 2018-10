Der illegale Krieg gegen Libyen

Nach dem Ausbruch von Aufständen in Libyen am 17. Februar 2011 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat am 26. Februar 2011 einstimmig die Resolution 1970 und am 17. März die schärfere Resolution 1973, die u.a. ein Waffenembargo und eine Flugverbotszone für Libyen vorsah und die UN-Mitgliedsstaaten ermächtigte, „alle notwendigen Maßnahmen“ zum Schutz der Zivilbevölkerung zu ergreifen.[1] Deutschland, China, Russland, Indien und Brasilien enthielten sich dieses Mal der Stimme. Bereits am 19. März begannen Frankreich, Großbritannien und die USA damit, Libyen mit Kampfjets anzugreifen sowie mit Marschflugkörpern von Marineeinheiten aus zu beschießen. Am 31. März übernahm die NATO formell die Leitung des Krieges gegen Libyen unter dem Code-Namen „Operation Unified Protector“. Am 31. Oktober 2011 wurde der NATO-Einsatz offiziell beendet.

Die Regierung von US-Präsident Barack Obama war zu Beginn des internationalen Militäreinsatzes gegen Libyen eher zögerlich bei der Sache. Der Krieg diene ……