Die großen Kriegsspiele der NATO an den Grenzen Russlands enden nie

Das von der NATO geführte Manöver Trident Juncture 2018 (TRJE18), das im Oktober und November stattfinden soll, ist die größte massive und koordinierte Kraftprobe seit dem Kalten Krieg. Gastgeber wird vor allem Norwegen sein. Das Manöver findet hauptsächlich in den mittel- und osteuropäischen Teilen dieses nordischen Nachbarlands Russlands sowie im Luftraum und in den Meeren vor Schweden und Finnland statt. Die maritime Komponente wird in den umliegenden Gebieten des Nordatlantiks und der Ostsee durchgeführt. TRJE18-bezogene Aktivitäten werden bis nach Island durchgeführt. Russland wurde aufgefordert, Beobachter zu entsenden, um die Übung zu verfolgen.

Eigentlich besteht TRJE18 aus drei Teilen. Die Einrichtungsphase läuft seit August. Vom 25. Oktober bis 7. November findet eine Live-Feldübung statt, bei der sich sechs Brigaden im Herzen Norwegens bekämpfen. Vom 13. November bis zum 24. November findet eine Trainingsveranstaltung für den Gefechtsstand statt.

An der Übung werden 45.000 Teilnehmer aus über 30 Ländern teilnehmen, darunter 10.000 Roll- oder……