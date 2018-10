Krieg und Profit: Ex-Blackwater auf Werbetour in Afghanistan

Täglich sterben zwischen 30 und 40 afghanische Soldaten im Kampf gegen den Terror. Die private Sicherheitsfirma Academi (ehemals Blackwater) nutzt die Krise und wirbt für die Privatisierung des Krieges. Oppositionelle liebäugeln mit der Söldner-Lösung.

Erik D. Prince, Gründer von Blackwater, ist sich sicher, dass seine Firma schaffen könne, was Hunderttausenden von US- und NATO-Soldaten bisher misslang: den Krieg in Afghanistan zu beenden. Der Name der Firma änderte sich häufig. Die bekannteste Bezeichnung ist Blackwater. Im Irak hatte die Sicherheitsfirma 2007 Zivilisten ermordet. Seither versucht sich Prince an der Wiederbelebung des Unternehmens. Die in Hongkong ansässige Firma Frontiers Services Group hat Verträge in Afrika und in Asien abgeschlossen.

Vor einem Jahr offerierte Prince US-Präsident Donald Trump einen Plan zur Privatisierung des Kriegs……