Einfallstore für den Verfassungsschutz und ausländische Dienste

Martin Sellner von der Identitären Bewegung erklärte kürzlich in einem Text auf Sezession.de, dass es “unerlässlich” sei, dass die AfD “jeden echten Anhaltspunkt einer nachvollziehbaren VS-Beobachtung, also mögliche Infiltrationen von rechtsextremen Militanten und neonazistischen Kreisen unterbindet.”

Er vermied es aber komplett, irgendeinen konkreten Fall in der AfD anzusprechen, blieb stumm darüber ab wann jemand ein Neonazi ist, schwieg sich aus darüber ob die Partei inzwischen überhaupt noch in der Lage ist die problematischen Personen konsequent aufzuspüren und auszuschließen und dann nannte Sellner noch als entscheidendes Kriterium, dass Rechte auf den “eigenen Kompass” hören sollen um zu entscheiden, wer ein Sicherheitsrisiko in der Partei darstellt. Ihn selbst untersuchen soll natürlich möglichst niemand.

Er sagt also, er wolle Neonazis von der AfD abspalten, was aber völlig hohl klingt, weil er keinen Millimeter erklärt, wer davon betroffen ist und wie das bewerkstelligt werden soll. Gleich darauf versucht er, Gegner…..