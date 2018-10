Die Götter des Geldes und ihre Neue Weltordnung (Teil 1)

Vielleicht ist das Wichtigste, das man über die Machtverhältnisse in der heutigen Welt wissen muss, dass die meisten Nationen keine Kontrolle über ihre eigenen Währungen haben. Stattdessen erschaffen private profitorientierte Zentralbanken – wie das Federal Reserve System in den USA – Geld aus dem Nichts und verleihen es gegen Zinsen an ihre jeweiligen Regierungen. Dies ist ein unglaublich profitabler Betrug, aber das ist noch nicht einmal das Schlimmste daran.

Mich interessiert nicht, wer die Gesetze macht, solange ich das Geld kontrolliere. Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), Gründer des Hauses Rothschild.

Die Zentralbanken haben nicht nur die Macht, Geld kostenlos zu erschaffen, sie können auch die Zinssätze festlegen, und entscheiden, wie viel Kredit gewährt…..