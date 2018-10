Hallo, Europa! Die Ukraine verabschiedet diskriminierendes Sprachengesetz

Frage: Wenn ich, Russe, neu in Deutschland leben sollte, sollte ich versuchen, Deutsch zu lernen? Wahrscheinlich ja, sollte ich. Weil es für mich schwierig wäre, in Deutschland zu leben, ohne die Sprache zu kennen. Dies ist das Erste. Und zweitens nur aus Respekt vor den Deutschen. Dann die nächste Frage: Wenn ich, Russe, in Deutschland lebe, müssen dann alle Deutschen Russisch lernen, um mit mir zu kommunizieren? Wahrscheinlich nicht. Das wäre absurd. Aber wie ist es in der Ukraine?

In den letzten Tagen kommt in der Ukraine, in Russland sowie unter den Sprechern der russischen, ungarischen und romanischen Sprachen und Sprachen anderer nationaler…..

….passend dazu…..

Ukraine: Ein neues national-faschistisches Sprachengesetz und kein Protest im Westen

Sie erinnern sich noch an die Ukrainekrise von 2013/2014? Maidan, Putsch in Kiew, hundert Tote, dann die Krim und schließlich der Bürgerkrieg im Osten der Ukraine, der bis heute andauert. Dazu Sanktionen gegen Russland und ein abgeschossenes Passagierflugzeug. Was war der Auslöser für das alles?

Der Auslöser war der Putsch Ende Februar 2014, als der Maidan die Macht in Kiew an sich riss und dabei nicht nur Gewalt und Waffen einsetzte und es über…..