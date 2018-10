Krass!! Der Gaza als “Menschliches Versuchs-Labor” steigert die Gewinne der israelischen Kriegsindustrie

Gaza fungiert als Live-Testgebiet für den israelischen Waffenhersteller

Foto: Mohammed Zaanoun ActiveStills

Nachdem wir die riesige Überwachunganlage der US-mexikanischen Grenze erkundet das vorwiegend aus einem israelische Systeme stammt und das auf Schritt und Tritt installiert war, waren der Autor Todd Miller und ich bestrebt, Israel als die größte Homeland Security Industrie der Welt zu untersuchen.

Die israelische Rüstungsindustrie ist doppelt so groß wie das US-amerikanisches Gegenstück bei den Pro-Kopf-Exporten und beschäftigt einen Prozentsatz der nationalen Arbeitskräfte, der doppelt so hoch ist wie der der USA oder Frankreichs, zwei der wichtigsten globalen Waffenexporteure.

Während unserer Reise 2016 dauerte es nicht lange, bis wir uns auf einige der Industriellen Konzerne Israels stießen, die uns erzählten, wie sie es vorbereiten, um ein Gebiet zu kontrollierten, das etwa so groß ist wie New Jersey.

An unserem ersten Tag dort, wo wir an einer jährlichen Konferenz über Drohnen teilnahmen, trafen wir Guy Keren, den mittelalterlichen und charismatischen CEO einer israelischen Homeland Security Firma namens iHLS. Er war der, der die Drohnen-Konferenz organisiert.

Einige Tage später trafen wir uns mit Keren in die damals brandneue Zentrale von iHLS in der Mittelmeerküstenstadt Raanana, die für ihren Hightech-Industriepark bekannt ist. Wir sprachen mit ihm im Konferenzraum über dem Computerraum seiner Firma.

Keren erklärte, wie der Gazastreifen Israel – und iHLS – einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern verschafft, da es die Möglichkeit gibt, neue Produkte das ganze Jahr über in Echtzeit zu testen. Israel hat den Beinamen “Startnation” unter den Wirtschaftseliten auf der ganzen Welt verdient.

Menschliches Versuchslabor

Wir fragten Keren, warum die israelische Technologieindustrie vor allem im militärischen Bereich eine erstaunliche Produktivität aufweist.

Weil wir unsere Systeme live Testen, sagte er. Wir sind die ganze Zeit in einer Kriegssituation. Wenn es jetzt nicht passiert, wird es in einem Monat passieren.

“Es geht nicht [nur] darum, die Technologie zu entwickeln” und dann jahrelang warten zu müssen, um die Systeme auszuprobieren, sagte Keren uns. Das Geheimnis des Erfolgs des israelischen Technologiesektors liege darin, “die Technologie in Live-Situationen schneller zu betreiben als jedes andere Land”.

Keren ist nicht die Erste, die diese Verbindung beschreibt. Gaza wird weithin als menschliches Versuchsfeld wahrgenommen, um die Tötungsrate zu verbessern und unter den Machern im israelischen High-Tech- und Militärsekto befriedigende Methoden zu entwickeln.

Als Roei Elkabetz, ein Brigadegeneral der israelischen Armee, vor einer Konferenz von Spezialisten für Grenzkontrolltechnik in El Paso, Texas, sprach, sagte er:

Wir haben viel aus Gaza gelernt”, sagte er. Es ist ein großartiges Labor.

Leila Stockmarr, eine dänische Wissenschaftlerin, hat an den gleichen israelischen Sicherheitsexposés teilgenommen wie Todd Miller und ich. “Wie die meisten der von mir befragten Unternehmensvertreter, ist es für Israels hochmoderne militärische und polizeiliche Fähigkeiten von zentraler Bedeutung, dass neue Technologien in einer konkreten Situation der Kontrolle einer Bevölkerung, wie beispielsweise im Gazastreifen, entwickelt und getestet werden”, schreibt sie in ihrem Essay von 2016, “Beyond the Laboratory Thesis”: Gaza alsTrieb für Kriegs- und Sicherheitstechnologie.”

Fein Abstimmung in Echtzeit

Wie ein Vertreter eines großen Sicherheitsunternehmens gegenüber Stockmarr sagte: Jedes Mal, wenn das Militär die israelische HLS-Technologie (Homeland Security) einsetzt, testet es sie automatisch vorher. Unternehmen profitieren davon in hohem Maße, und jedes Mal, wenn ein neuer Auftrag erteilt wird, wird dieses Feedback aus dem Schlachtfeld berücksichtig, um den Ausschreibungsprozess zu verbessern und Qualität und Effektivität zu gewährleisten”.

Ungewöhnlich für die Rüstungsindustrie eines Landes ist, dass Israel ein Labor in einem Gebiet hat, das es besetzt hält – Gaza – ganz in der Nähe der Produktionsstätten für seine Waffen- und Überwachungstechnologie. Das Engagement im Gazastreifen, wie Stockmarr 2016 feststellte, hilft Unternehmen, neue Ideen zu entwickeln und zu verfeinern sowie auch Produktlinien zu verfeinern.

Im April 2018 wurde Saar Koursh, damals CEO von Magal Systems – ein Anwärter auf die von Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Ergänzungen der Überwachungsinfrastruktur an der US-mexikanischen Grenze – sogar als “Showroom” für die “intelligenten Zäune” des Unternehmens beschrieben, deren Kunden “schätzen, dass die Produkte im Kampf getestet werden”.

Ein nie endendes Experiment

Stockmarr bemerkt, dass die Palästinenser in Gaza selbst eine Rolle in der Testphase spielen und eine “entscheidende Rolle” in diesem Zyklus der Homeland Security Industrie spielen: “Um ein bestimmtes Produkt zu bewerten, ist die systematische Einbeziehung der Reaktionen der Zielgruppe auf neue Sicherheitstechnologien für ausländische Käufer von entscheidender Bedeutung.”