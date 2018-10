Inspektoren des Pentagons haben bei Überprüfungen

festgestellt, dass in US-Depots in Europa eingelagerte Waffen

rosten und schlecht gewartet werden

MARTINEGNASH/STARSANDSTRIPES

Waffen und Fahrzeuge, die für Tausende von Soldaten der U.S. Army und des U.S.

Marine Corps in verschiedenen Depots in Europa für den Not- oder Konfliktfall ein gelagert wurden, rosten nach Erkenntnissen von Pentagon-Prüfern vor sich hin und

werden mangelhaft gewartet.

.