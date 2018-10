Israel: US-Stealth-Kämpfer können das S-300 Raketenabwehr in Syrien schlagen

Ein israelischer Regierungsbeamter hat damit geprahlt, dass der von der israelischen Luftwaffe (IAF) in Amerika gebaute Stealth-Kampfjet F-35 das neu transferierte russische Luftverteidigungssystem S-300, das sich jetzt in Damaskus befindet, schlagen kann.

Bild via Lockheed Martin

Dieses kommt, nachdem der israelische Premierminister Netanyahu letzte Woche geschworen hatte, weiterhin iranische und Hisbollah-Ziele innerhalb Syriens anzugreifen, obwohl es Nachrichten darüber gibt, dass Russland den Transfer beendet hat.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtet, dass Tzachi Hanegbi, der Minister für regionale Zusammenarbeit und Mitglied des israelischen Sicherheitskabinetts, in einem Interview gefragt wurde, ob S-300-Raketen in den Händen der Syrer die israelischen Luftangriffe stoppen würden. Hanegbi antwortete mit einem selbstbewussten: “Eindeutig, nein.”

“Die Einsatzfähigkeiten der Luftwaffe sind so, dass diese (S-300) Batterien die Handlungsfähigkeit der Luftwaffe wirklich nicht einschränken”, sagte er dem israelischen Armeefunk.

Israel erhielt vor über einem Jahr, die Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighters, auf die Hanegbi Bezug nahm, indem er sagte: “Sie wissen, dass wir Tarnkappenjäger haben, und das die besten Flugzeuge der Welt sind.

In der Zwischenzeit sagte ein IAF-Beamter in einem separaten israelischen Medieninterview: “Die kommenden Angriffe werden nicht die ersten sein, aber sie werden für die Piloten angesichts der neuen Realität am syrischen Himmel sicherer sein”, und verwies auf den Einsatz der F-35 der IAF als “teuerste Waffe der Welt”.

Israel kaufte jeden F-35 Jet für 125 Millionen Dollar, und während acht der Flugzeuge bisher ausgeliefert wurden, werden laut jüngsten IDF-Erklärungen bis 2021 33 weitere erwartet.

Die Jets besitzen ein hochmodernes elektronisch abgetastetes Array (AESA)-Radarsystem, das theoretisch die Signale fortschrittlicher Raketenabwehrsysteme wie der S-300 oder anderer unterdrücken wird, aber die Zeit wird zeigen, ob russische Gegenmaßnahmen in der Lage sind, zukünftige Angriffe zu verhindern.

Im vergangenen Sommer prahlte ein israelischer Militärbeamter damit, dass die IAF im Vergleich zum Vorjahr 200 Mal zugeschlagen hatte. Aber angesichts der Tatsache, dass Russland sein Wort hält, um Syrien die tödliche und wesentlich leistungsfähigere S-300 zu liefern, scheint sich die Situation geändert zu haben.

Und Syrien, das jetzt nach sieben Jahren Kampf gegen “Terroristen” siegreich ist, hat nun eine ganz andere Position inne.

Sollte Syrien wieder unter Beschuss fallen, wird Damaskus höchstwahrscheinlich bereit sein, den Auslöser zu drücken, sobald seine S-300’s online gehen (was russische Beamte diese Woche bis zum 20. Oktober angedeutet haben).