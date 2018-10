USA VERLEGEN KAMPFJETS IN DIE UKRAINE

© Foto : US Air Force / Airman 1st Class Dana J. Butler

Die USA haben heute bestätigt, dass sie Kampfjets der Modelle F-15C “Eagles” (aus Kalifornien) und F-15D (48th Fighter Wing), sowie KC-135 “Stratotanker” (aus Illinois) und Transportmaschinen C-130J “Super Hercules” (aus Kalifornien) in die Ukraine verlegen. Die Verlegung in die Ukraine soll nun im Rahmen eines Militärmanövers mit der Bezeichnung “Clear Sky” laufen. Die genaue Anzahl ist unbekannt. Primär soll die Verlegung auf die “Starokostiantyniv Air Base” in der Westukraine sein.

Quellen:1,2,3