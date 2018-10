Saudischer Regime-Kritiker im saudischen Konsulat in Istanbul gefoltert, ermordet und zerstückelt

Der saudische Journalist Jamal Khashoggi (unten im Bild) – mittlerweile kritisch gegenüber dem saudischen Regime – wollte im saudischen Konsulat in Istanbul (Türkei) Dokumente für seine anstehende Hochzeit abholen. Und verschwand für immer.

Er war bekannt für seine Kritik am Regime in Saudi-Arabien, lebte im Exil in der Türkei und gehört selbst der radikalen Muslimbruderschaft an, der auch Erdogan angehört.

Ein Mordkommando, bestehend aus 15 Saudis, das am gleichen Tag ein- und ausgereist sein soll, habe ihn wohl gefoltert, ermordet und anschließend zerstückelt. Ganz nach den Bräuchen der radikal-salafistischen Ideologie, die in Saudi-Arabien gegen das Volk angewendet wird. So wird das Volk seit Jahren eingeschüchtert/ unterdrückt und massakriert.

Seine Verlobte wartete mehr als vier Stunden vor dem Konsulat. Dann rief sie die türkischen Behörden an und teilte ihnen den Vorfall mit. Er habe sie wohl darum gebeten dies zu tun, wenn sie längere Zeit nichts von ihm höre.

Die Ermittlungen sind wohl noch nicht beendet, doch bisher wird von diesem Sachverhalt ausgegangen. Die türkischen Behörden haben Video-Aufnahmen vom saudischen Konsulat angefordert, so Erdogan. Doch diese behaupte, dass keine Kameras im Konsulat existieren. Erdogan teilte mit, dass er dem ganzen nicht glaube und warf Saudi-Arabien vor, den Journalisten ermordet zu haben.

Seit 5 Tagen hat die Verlobte Jamal Khashoggi nun nicht mehr gesehen. Höchstwahrscheinlich wird sie das auch nicht mehr.

Umso trauriger und besorgniserregender ist es, dass unsere deutsche Bundesregierung weiterhin große Waffendeals mit diesem Regime abschließt. Dieses Regime unterdrückt nicht nur das eigene Volk, sondern führt mit deutschen Waffen ganz große Glaubenskriege in Syrien und im Jemen. Erst vor ca. 1 Woche posierte der deutsche Außenminister Heiko Maas bei der UN-Generalversammlung in New York mit dem saudischen Außenminister und sprach von „Missverständnissen“ in den Beziehungen zwischen den Ländern, um den ehemaligen deutschen Außenminister Sigmar Gabriel aus der Schusslinie zu nehmen. Der hat durch seine berechtigte Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien nämlich für Eiszeit zwischen beiden Ländern gesorgt. Und so wertete Saudi-Arabien diese Aussagen von Maas als Entschuldigung und feierte diese auch als solche in den eigenen Staatsmedien.

Eine ausführliche, scharfe Kritik dürften wir in diesem Falle also nicht unbedingt von der deutschen Bundesregierung erwarten.

Fraglich ist aber, was passieren würde, wenn sich solch ein Vorfall in der saudischen Botschaft in Deutschland abspielen würde oder aber ein anderes, uns nicht nahe stehendes Land, eine solch schweres Vergehen ausüben würde.

Es wird Zeit, klare Grenzen zu ziehen ! Länder, die den Terrorismus auf der Welt fördern, können nicht unsere Freunde sein. Manaf Hassan