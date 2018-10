Was ist der größte Terrorismus und wer sind die größten Terroristen?

Über den Begriff Terrorismus lässt sich in der westlichen Welt ausgiebig streiten, denn während Terroristen, deren Terror zum Wohl der westlichen Welt dient, nicht als solche betrachtet werden, gilt jeder legitime Befreiungskampf gegen westliche Kolonien als Terrorismus. Doch beide Betrachtungen lenken vom größten Terrorismus der Zeit ab.

Wikipedia versteht unter Terrorismus vereinfacht kriminelle Gewaltaktionen gegen Menschen oder Gegenstände zur Erreichung eines politischen, religiösen oder ideologischen Ziels. Dazu eine Statistik: Im Jahr 2017 wurden weltweit 8584 Terroranschläge verübt, bei denen 18.753 Todesopfer zu beklagen sind [1]. Die Tatsache, dass es sich bei der Mehrheit der Todesopfer um Muslime handelt, spielt für die hier angestellte Betrachtung keine Rolle. Vielmehr soll zum Verständnis des eigentlichen Terrors in dieser Welt die Zahl der als Terroranschlag eingestuften Anschläge durch sämtliche Todesstrafen in sämtlichen Ländern dieser Erde ausgeweitet werden. Gemäß ganz sicher nicht religionsfreundlichen Organisationen gab es im Jahr 2017 weniger als 1000 erfasste Hinrichtungen weltweit [2]. An dieser Stelle wird eine sehr hohe….