Überraschung: Die EU will die Migration beschleunigen

In Europa findet bereits der Austausch der Kultur durch das Eindringen einer anderen Kultur statt. Und zwar schneller als das eine Invasionsarmee erreichen könnte, rechnet der US-Abgeordnete King vor. Die Marrakesch-Erklärung der EU-Staaten vom 2.5.2018 war ein weiterer Schritt in diese Richtung. Im Dezember folgt der globale Migrationspakt der UNO für sichere, geordnete und reguläre Migration – als Menschenrecht. Überraschung: Beide Abkommen sollen die Migration von Afrika nach Europa beschleunigen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ermutigt seine Landsleute: „Geht nach Europa, wohnt dort in ihren Wohnungen, fahrt ihre Autos, nutzt ihren Sozialstaat aus und habt mindestens fünf Kinder.“ So interpretiert jedenfalls der republikanische US-Abgeordneten Steve King den „Sultan“ in Ankara. Mehr…..