Danksagung und ein schönes Wochenende

Danke an diejenigen die uns Infos in den Postkasten legen. Leider können wir nicht immer alles veröffentlichen, da wir teilweise schon ähnliche Artikel auf unserer Webseite verlinkt haben, oder weil die Quellen-Angaben fehlen oder der Artikel nicht in unser Angebot passt. Artikel aus den Transatlantischen Mediennetzwerk publizieren wir nicht, auch wenn er noch so interessant oder ehrlich erscheinen sollte. Auch unser Platzangebot ist beschränkt, daher können auch Artikel wegfallen.

Leider ist es halt so das auch wir finanzielle Hilfe benötigen. Bis jetzt konnten wir dank euch auf Werbung und Sponsoring verzichten. Auch diese Woche bitten wir euch um weitere Unterstützung.

Unsere Arbeit ist sehr Zeitintensiv. Das suchen und finden von vertrauenswürdigen Informationen und News verlangt nicht nur Zeit, sonder auch ein grundsätzliches Wissen über das Weltgeschehen und die Hintergründe.

Die meisten großen Medienkonzerne werden gesteuert und beeinflusst von großen Interessengruppen und können so mit nicht mehr frei und unabhängig berichten.

Wir werden nicht von Vereinen, Verbänden, Parteien oder sonstige Lobbygruppen unterstützt und schalten auch keine Werbung, daher sind wir auf deine Hilfe angewiesen.

Im September haben insgesamt 29 Leser zwischen 1.- bis 170.- gespendet. Total SFr. 854.-

Spendenerhalt vom 1. Okt. bis 5. Okt. SFr. 151.-

VIELEN ❤LICHEN UND LIEBEN DANK an alle die uns unterstützen uns unsere Arbeit honorieren.



( Monatlicher Bedarf zur Deckung der Mindestkosten Sfr. 900.- )

☛ ☛ Spenden per Überweisung ☚ ☚

Empfänger: Uncut-news, Tösstalstrasse, 8405 Winterthur – Schweiz

Zweck: Spende

IBAN: CH15 0070 0110 0022 5753 1

BIC (SWIFT-Adresse) ZKBKCHZZ80A oder PayPal….