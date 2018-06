Nur wenige Menschen wissen, dass Aspirin (Acetylsalicylsäure) nicht nur gegen Kopfschmerzen, Entzündungen und Fieber hilft, sondern auch in der Haarpflege zum Einsatz kommen kann und sich in diesem Bereich sogar als echte Wunderwaffe herausstellt. Wer von schönem, gepflegtem Haar träumt, sollte Aspirin daher eine Chance geben! Was Aspirin genau tun kann erklären wir dir im heutigen Video

