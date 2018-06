Der Weg ins Goldene Zeitalter: Wie sie ihre Seele reinigen, ihr Bewusstsein erhöhen und sich aus der System-Matrix befreien

Sicherlich werden auch sie schon bemerkt haben, dass nichts mehr so ist, wie es noch vor einem Jahr war. Unsere Ansichten zu bestimmten Themen des Alltags haben sich geändert, vielleicht haben wir auch das Interesse an dem einen oder anderen Hobby verloren und wir fragen uns dann, warum das so ist.

Die Antwort darauf ist ganz einfach, alles was jetzt geschieht, geschieht zu unserem aller Seelenwohl und zum Wohl des Planeten. Vielen Menschen sind nämlich gerade dabei, die alte Matrix einzureißen. Von Fran Schwede.

Alles um uns herum ist Energie. Auch unser Tun und Handeln ist nichts anderes als Energie. Ja sogar unsere Gedanken, die wir meisten unbewusst in die Welt senden, sind eine reine Form von Energie. Dass heißt, je mehr künstlich aufrecht erhaltenes Chaos in der Welt gestiftet wird, umso größer wird auch das Leid aller Menschen auf dem Planeten.

Das heißt, die vielen negativen News, die wir täglich über Funk, Fernsehen und Printmedien aufnehmen, verstärken diesen Prozess noch zusätzlich. Deshalb ist es gerade jetzt so wichtig, sich nicht so viel mit diesen Chaos-Themen zu beschäftigen.

Gerade jetzt ist es wichtig, geerdet zu bleiben. Das erreicht man am besten, wenn man hinaus geht in die Natur, sich mit Mutter Erde verbindet und positive….