Der Beweis – Schneider-Ammann bei Bilderberg

Bundesrat Johann Schneider-Ammann (66, FDP), Wirtschaftsminister der Schweiz, haben wir bei der Ankunft am Flughafen Turin fotografiert. Er wurde von Sicherheitsleuten begleitet und von der Security der Bilderberger empfangen (rotes Bändchen).

Warum ist er an der Bilderberg-Konferenz? Na ja, die FDP ist schon lange pro NATO, pro EU und pro Globalismus und damit anti-schweiz. Die würden am liebsten die Schweiz sofort der EU und Brüssel schenken.

Aber es kann auch sein, da Schneider-Ammann am Ende der Legislaturperiode, also 2019, zurücktreten will, sucht er vielleicht bei den Bilderbergern einen neuen Job und Folgekarriere.

Google ist auch angekommen

Bilderberg 2018 – Ankunft am Flughafen in Turin – Donnerstag 7. Juni 2018

Wearechange Switzerland vor Ort in Turin. Wir versuchten die Bilderberger zu erwischen, ihnen Fragen zu stellen. Das das nicht ganz einfach war, seht ihr im Video