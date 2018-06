Kommentierte Bilgerberger Liste 2018

Die offizielle Liste der Bilderberg-Teilnehmer, die in diesem Jahr nach Turin reisen werden.

In BLAU vom FFT Kommentiert

Bilderberg-Teilnehmer 2018 laut Pressemitteilung



CHAIRMAN STEERING COMMITTEE

Castries, Henri de (FRA), Chairman, Institut Montaigne

TEILNEHMER

Achleitner, Paul M. (DEU), Chairman Supervisory Board, Deutsche Bank AG; Schatzmeister, Foundation Bilderberg Meetings

Agius, Marcus (GBR), Chairman, PA Consulting GroupAlesina, Alberto (ITA), Nathaniel Ropes Professor of Economics, Harvard University

Altman, Roger C. (USA), Founder and Senior Chairman, EvercoreAmorim, Paula (PRT), Chairman, Américo Amorim Group

Anglade, Dominique (CAN), Deputy Premier of Quebec; Minister of Economy, Science and Innovation

Applebaum, Anne (POL), Columnist, Washington Post; Professor of Practice, London School of Economics

Deep State Propaganda



Azoulay, Audrey (INT), Director-General, UNES

Baker, James H. (USA), Director, Office of Net Assessment, Office of the…..