Der russische Präsident Wladimir Putin stellt sich am Donnerstag live direkten Fragen der Landsleute. Seit seiner ersten Amtszeit 2000 steht Putin bereits zum 16. Mal so Rede und Antwort. Fragen gehen per Anruf, SMS und Internet ein. Auch gibt es Video-Zuschaltungen aus diversen Teilen Russlands. RT überträgt mit deutscher Simultanübersetzung.

Ähnliche Beiträge