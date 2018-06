Erklärung iranischer Armee: Welt wird bald Zeuge von Niedergang des zionistischen Regimes sein

Die iranische Armee hat in einer Erklärung betont, dass mit dem Zusammenbruch und der Niederlage der Terrorgruppen in der Region, das zionistische Regime in eine Isolation getrieben wurde. „Die neuen Verbrechen haben zu einer noch größeren Blöße dieses Regimes geführt und es an den Rand des Absturzes und Niedergangs gebracht.“

In der Erklärung der Armee der Islamischen Republik Iran vom heutigen Mittwoch wurde der Internationale Al-Quds-Tag als ein Symbol für die Frontaufstellung des Rechts gegen das Unrecht bezeichnet und erklärt: Der Quds-Tag ist der Tag der Solidarität, Einheit und Sympathie der muslimischen Nationen mit dem unterdrückten palästinensischen Volk gegen die böswiligen und niederträchtigen….