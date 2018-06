Bilderberg – Ist Hickenlooper ihr nächster Präsidentschaftskandidat

Wie ich schon oft berichtete habe, sind die Bilderberger auch „Königsmacher“ und es ist kein Zufall, dass zahlreiche relativ unbekannte Politiker nach der Teilnahme an der Bilderberg-Konferenz innerhalb kürzester Zeit in oberste Positionen gehievt werden. Einer dieser Teilnehmer, den ich geoutet habe, hat in Sidges, Spanien 2010 teilgenommen und sich den Bilderbergern präsentiert. Nämlich Olav Scholz. Siehe „Der Beweis: Olav Scholz war bei Bilderberg“ und „Scholz gibt zu er war bei Bilderberg„. Wo ist er jetzt gelandet? Scholz ist seit dem 14. März 2018 Bundesminister der Finanzen und Vizekanzler im Kabinett Merkel IV. Also ganz oben als zweiter in der Bundesregierung nach Merkel.

Aber es geht in diesem Artikel um einen anderen möglichen Kandidaten für ein ganz hohes Amt. Nach Durchsicht der Teilnehmerliste an der Bilderberg-Konferenz in Turin ist mir der Name John Hickenlooper……