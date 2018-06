US-Botschafter kritisiert US- und israelische Medien wegen Gaza-Berichterstattung

Sagt, dass ihm das israelische Militär versichert hat, sie müssten die Demonstranten in Gaza töten.

US Ambassador David Friedman

Jason Ditz

Massive Todesopfer durch monatelange israelische Übergriffe im Gazastreifen wurden von den Medien insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika nur spärlich berichtet. Aber selbst in Fällen, in denen die US-Medien die Morde bemängeln, drückt der US-Botschafter David Friedman seine Wut aus und sagt, es sei „nicht berichten“, wenn die Morde kritisch dokumentiert werden.

Friedman sagt, dass die Medienberichterstattung, die die Morde nicht unterstützte, „völlig oberflächlich“ war, und dass israelische Militärvertreter ihm versichert hätten, dass sie alle diese Demonstranten in Gaza töten mussten, um das Land Israel zu verteidigen.

Ein US-Botschafter in Israel, der US-amerikanische Medien kritisiert, wird wahrscheinlich nicht viel ausmachen, aber Friedman hat auch die israelische Zeitung Haaretz wegen ihrer Berichterstattung über die Todesfälle kritisiert und gesagt, Haaretz habe nie untersucht, ob es „andere Alternativen“ außer dem Töten der Demonstranten in Gaza gibt.

Das könnte eine größere Sache sein, da Haaretz eine große israelische Zeitung ist, und einen ausländischen Botschafter in Israel zu haben, der eine israelische Zeitung öffentlich verurteilt, weil sie einen Vorfall in Israel kritisiert hat, ist wahrscheinlich ein diplomatischer Fauxpas und stellt außerdem die Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika in Israel als politisch auf die Erzählung einer Fraktion abgestimmt dar. Antilkrieg: