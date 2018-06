Türkei und USA melden Einigung zu Manbij

Übereinstimmenden Angaben zufolge haben der türkische Außenminister Cavusoglu und sein US-Amtskollege Pompeo sich am Montag in Washiongton auf einen Fahrplan zur Beilegung ihres Streits um die Präsenz des von der Türkei als Terrorgruppe betrachteten PKK-Ablegers YPG in der von den USA besetzten nordsyrischen Stadt Manbij geeinigt.

YPG-Terroristen verkünden Abzug aus Manbidsch

Die USA und die Türkei haben sich nach Angaben des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu auf eine Entwaffnung der mit den USA verbündeten syrischen PKK-Ableger YPG verständigt. Die Terrororganisation YPG gebe ihre Waffen ab, sobald sie die nordsyrische Stadt Manbidsch verlasse, sagte Çavuşoğlu am Dienstag vor Journalisten. Dies sei Teil der Vereinbarung, die er am Montag mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo erzielt habe. Die Umsetzung des vereinbarten Fahrplans beginne in zehn Tagen und sollt…..