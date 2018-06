Krieg in Deutschland? In Osteuropa? Ganze Panzerketten rollen über unsere Autobahn

Wer derzeit über deutsche Autobahnen fahren muss, ist nicht zu beneiden. Es könnte eng werden. Denn die US-Army hat die Autobahn quasi besetzt. Die Panzer der Armee fahren mit Ziel Osteuropa in ganzen Kolonnen durch die deutschen Landen. Nach einem Bericht des „Focus“ sind dies „hunderte Fahrzeuge und Soldaten“ gewesen. Dabei ging es durch die Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und in die neuen Länder Sachsen und Brandenburg. Was machen die US-Panzer in Deutschland?

„Nur“ eine Übung in Polen?

Geht es nach den aktuellen Berichten, dann liegt in diesen Fällen nur eine Militärübung in Polen, Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland oder Litauen vor. Und die gehören ja mittlerweile zur Nato, die sich näher an Russland herangeschoben hat. Die Übung nennt sich „Atlantic Resolve“ und soll angeblich eine „Reaktion auf die völkerrechtswidrige Annexion der ukrainischen Krim-Halbinsel“ sein, so der „Focus“ wortwörtlich ohne Anführungszeichen. Das wiederum lässt tief blicken, denn so lesen sich in der Regel vor allem die Meldungen der Militärs selbst…..