Der Mangel an Diplomatie isoliert Washington

Die Auflösung der Sowjetunion hat die Beschränkungen von Washingtons Unilateralismus beseitigt. Die Neokonservativen, die gerade an die Macht gekommen waren, nutzten die Gelegenheit und ersetzten die Diplomatie durch Bedrohung und Zwang. Ein berüchtigtes Beispiel lieferte das George W. Bush-Regime, als der stellvertretende Außenminister, Richard Armitage, Pakistan aufforderte, das zu tun, was man ihnen sagt, sonst werden sie in die Steinzeit bombardiert. Wir wissen das vom Präsidenten Pakistans selbst, der dann getan hat, was ihm gesagt wurde.

Im Falle Russlands während der Putin-Ära ist dieses Ausmaß der Bedrohung übertrieben, da Russland zurückbomben kann. Die Drohung wurde also reduziert auf: Tun Sie, was Ihnen gesagt wird, oder wir werden Sanktionen verhängen.

Sanktionen sind eine Behauptung der Hegemonie eines Landes gegenüber einem anderen. Sie sind eine Feststellung, dass dem Verhänger von Sanktionen die außergesetzliche internationale Autorität zukommt, anderen souveränen Staaten zu sagen, was sie zu tun oder zu erleiden haben, wenn sie es nicht tun.

Nachdem die Einschränkung des Washingtoner Unilateralismus weggefallen war, wurden Sanktionen zu einem Instrument der US-Außenpolitik und ersetzten die Diplomatie. Das Clinton-Regime hat sie im Irak eingesetzt. Als die UNO berichtete, dass die Sanktionen des Clinton-Regimes gegen den Irak den Tod von 500.000…..