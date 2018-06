Bilderberg 2018 – Themen und Teilnehmer

Die Themen, welche die Bilderberger in dieser Woche in Turin besprechen werden sind:

– Populismus in Europa

– Die Herausforderung der Ungleichheit

– Die Zukunft der Arbeit

– Künstliche Intelligenz

– Die USA vor den Zwischenwahlen

– Freihandel

– US-Weltführung

– Russland

– Quanten-Computing

– Saudi-Arabien und Iran

– Die Welt nach dem Ende der Wahrheit

– Aktuelle Ereignisse

Foto des ersten Bilderberg-Treffens 1954:

Vorsitzender des Steuerungskomitees:

Castries, Henri de (FRA), Chairman, Institut Montaigne

Teilnehmer:

Achleitner, Paul M. (DEU), Chairman Supervisory Board, Deutsche Bank AG; Treasurer, Foundation Bilderberg Meetings

Agius, Marcus (GBR), Chairman, PA Consulting Group…mehr……

….passend dazu……

Der Kanzler der ein Nazi und ein Bilderberger war

Da die Bilderberger sich diese Woche in Turin treffen, bringe ich folgenden Artikel über die geschichtlichen Hintergründe dieser geheimen Kabale. Wie meine langjährigen Leser wissen, habe ich intensive Recherchen über zwei Themen in den letzten 15 Jahren durchgeführt und hunderte Artikel drüber geschrieben. Es sind die Hintergründe zu 9/11 (261 Artikel) und die Bilderberger (236 Artikel). Über was ich heute euch informieren will, sind die Anfänge der Bilderberger zurückgehend auf das Jahr 1954, wer an der Gründung beteiligt war und welche…..