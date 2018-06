Pepe Escobar: Warum Indien US-Sanktionen ignoriert und am Iran festhält

India, Afghanistan and Iran signed a major trade deal on May 23, which will create a strategic port in Iran to connect the country’s oil with India’s energy-hungry market | AFP

Unsere Außenpolitik wird nicht unter dem Druck anderer Länder gemacht….Wir erkennen UN-Sanktionen und nicht länderspezifische Sanktionen an. Wir haben auch bei früheren Gelegenheiten keine US-Sanktionen befolgt.

Nach den BRICS-Mitgliedern China und Russland ließ Indien keinen Zweifel aufkommen. Und es gibt noch mehr: Indien wird weiterhin Öl vom Iran – seinem dritten Top-Lieferanten – kaufen und ist bereit, Rupien über die Staatsbank UCO zu zahlen, die nicht den USA ausgesetzt ist. Indien kaufte bis März 2018 114% mehr Öl aus dem Iran als im Vorjahr.

Der Handel zwischen Indien und den USA beläuft sich auf 115 Milliarden Dollar pro Jahr. Im Vergleich dazu beträgt der Handel zwischen Indien und dem Iran nur 13 Milliarden Dollar pro Jahr. Indien könnte 2018 um beeindruckende 7 % wachsen und hat laut IWF ein BIP von 2,6 Billionen Dollar erreicht, vor Frankreich, Italien, Brasilien und Russland. Um weiter zu wachsen, braucht Indien dringend Energie.

Für Neu-Delhi ist der Kauf iranischer Energie also eine Frage der nationalen Sicherheit. Verbinden Sie es mit der Besessenheit, Pakistan zu umgehen, und es ist klar, dass es hier um eine komplexe Verbindung von Geopolitik und Geoökonomie geht.

Die umfassende Partnerschaft zwischen Indien und dem Iran dreht sich um Energie-, Handels- und Investitionskorridore, Banken, Versicherungen, Schifffahrt und – ganz entscheidend – um die bevorstehende Möglichkeit, alles mit der Rupie und dem Rial unter Umgehung des US-Dollars zu tun.

Indien-Iran handelt bereits in Euro – das ist der erste Schritt, um den langen Arm des US-Finanzministeriums zu umgehen. Beide Länder nutzen noch immer SWIFT. Unter der Annahme, dass die EU dem einseitigen Verstoß der USA gegen das iranische Atomabkommen, das als JCPOA bekannt ist, nicht nachgibt, werden Indiens Ölimporte nicht sanktioniert.

Wenn das der Fall ist, wird der zweite Schritt die Aufladung des bereits boomenden Handels mit Rupien und Rials an die Energiefront sein – erleichtert durch die Tatsache, dass Teheran in die Modernisierung und Perfektionierung der Versicherung für seine Tankerflotte investiert hat.

Die Energiestrategie der Hindu-Nationalisten Bharatiya Janata Party (BJP) des indischen Premierministers Narendra Modi muss alle Fronten abdecken: Sonne, Wind, Öl und Gas. Nicht nur der Iran steht im Mittelpunkt der Strategie, sondern auch Zentralasien, wo Neu-Delhi mit Spannung erwartet, Öl und Gas aus Turkmenistan zu importieren, sicherlich über den Iran und Kasachstan.

Neu-Delhi braucht auf jeden Fall reichlich Zugang zu Erdgas aus South Pars, den größten Gasfeldern der Welt; entweder über die noch laufende Pipelineistan-Seifenoper IPI (Iran-Pakistan-Indien-Pipeline) oder, plausibler, eine Unterwasser-Pipeline vom Persischen Golf zum Indischen Ozean.

Geben Sie das Indo-Pazifik-Kommando ein.

Kein Wunder, dass der Heilige Gral für Indien mit dem Iran zu tun hat: die bisherige Investition von 500 Millionen Dollar in den Hafen von Chabahar im Indischen Ozean sowie die Fertigstellung der Chabahar-Zahedan-Eisenbahn.

Chabahar ist der Ausgangspunkt der indischen Version der Neuen Seidenstraße, die Indien mit Afghanistan und Zentralasien unter Umgehung Pakistans verbindet.

Für den indischen Handel ist ein gerader Seeweg in den Iran und dann über Land nach Zentralasien, einschließlich des direkten Zugangs zu den Bodenschätzen Afghanistans, von unschätzbarem Wert. Ein vor zwei Jahren unterzeichnetes trilaterales Memorandum of Understanding sagte 21 Milliarden Dollar zu: 9 Milliarden Dollar für das gesamte Chabahar-Projekt und der Rest für die Entwicklung von afghanischem Eisenerz.

Wenn der Iran für Peking eine solide Drehscheibe in der New Silk Roads oder Belt and Road Initiative (BRI) und ein wesentlicher Bestandteil des Eurasien-Integrationsprojekts ist, wird Teheran gleichzeitig von Neu-Delhi als Gegenpol zu einem der herausragenden Projekte von BRI, dem China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), umworben.

Kein Wunder also, dass das Außenministerium in Neu-Delhi immer wieder über den Verbindungsgang Indien-Afghanistan-Iran schwärmt, „von Kultur zu Handel, von Traditionen zu Technologie, von Investitionen zu IT, von Dienstleistungen zu Strategie und von Menschen zu Politik“, so Swaraj.

Washingtons Gegenschlag war bisher die Umbenennung von PACOM – dem Pacific Command, das Indien, China, die Mongolei, Südostasien, Australien, die Antarktis und den gesamten Pazifik umfasst – in „Indo-Pacific Command“, was Neu-Delhi schmeichelt. Vor allem passt der Schritt zur Indopazifik-Strategie der Quad – USA, Indien, Japan, Australien -, die eine kaum versteckte Eindämmung des China-Folgemechanismus zum Drehpunkt der Obama-Regierung nach Asien darstellt.

Es ist noch unklar, wie die Trump-Administration Neu-Delhi für den ununterbrochenen Handel mit Teheran „bestrafen“ könnte. Im Falle Russlands – auch unter Sanktionen – ist der Druck unerbittlich. Indien wurde ermutigt, keine S-400-Luftverteidigungssysteme aus Russland zu kaufen. Die Entschuldigung ist nicht gerade subtil; das würde „die Interoperabilität“ mit den US-Streitkräften erschweren und „den Grad begrenzen, in dem sich die Vereinigten Staaten wohl fühlen werden, wenn sie zusätzliche Technologie nach Indien bringen“, so der Vorsitzende des House Armed Services Committee, Mac Thornberry (R-Texas). Neu-Delhi wird seine Entscheidung in Oc bekannt geben. Quelle: