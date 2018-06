Ansarollah: 2018 wird Jahr der Raketenangriffe auf Saudi-Arabien sein

Laut der jemenitischen Ansarollah-Bewegung wird das Jahr 2018, Jahr der Angriffe auf Saudi-Arabien mit ballistischen Raketen sein.

Wie der russische Nachrichtensender „Russia al-Youm“ am Montag berichtete, ruft der Vorsitzende des politischen Rats der jemenitischen Ansarollah-Bewegung Mehdi al-Mashat zur Fortsetzung des Wegs seines Vorgängers Saleh al-Samad, der am 26.April bei saudischen Luftangriffen in der Provinz al-Hudaida getötet wurde, auf.

Al-Mashat sprach sich zudem dafür aus, das Vertrauen des jemenitischen Verteidigungsministeriums in die Armee wiederherzustellen. Er forderte außerdem, das jemenitische Volk zu unterstützen, die Rolle der Armee zu stärken und die Mobilisierung des Volkes im Land…..