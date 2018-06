WAS IST NUR MIT DEUTSCHLAND LOS? Totalausfall am Hamburger Flughafen! Wie kann so was passieren?

Totalausfall am Hamburger Flughafen! Wie kann so was passieren? Gibt es da keine Notfallpläne für Krisen, Stromausfall, Unfälle, Anschläge usw.? Generatoren? Die deutsche Infrastruktur lebt auf Verschleiß.

Wir fassen mal zusammen: Weder können wir Flughäfen bauen noch können wir sie anscheinend betreiben. So etwas darf nicht passieren. Deutschland 2018

Flughafen in Hamburg stellt den Flugbetrieb ein

Quelle: t-online.de

Chaos am Hamburger Flughafen: Nach einem Stromausfall wird der Airport evakuiert. Der Flugverkehr wird eingestellt und soll bis Montag ruhen.

Nach einem Stromausfall geht am Hamburger Flughafen nichts mehr. Aus Sicherheitsgründen konnten seit…..