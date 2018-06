Juden gegen Israel! Größte Anti-zionistische Bewegung und die Medien helfen Netanjahu es zu verschweigen! WER KONTROLLIERT DIE MEDIEN…..



Mehr als 15.000 Satmar Chassidim (Wikipedia bezeichnet diese als Sekte…;)) haben im Mai das Nassau-Kolosseum in Long Island für einen massiven anti zionistischen Protest besucht – und dass nur wenige Stunden nachdem Hunderttausende bei der jährlichen israelischen Tagesparade die 5th Avenue entlang marschiert sind.



Wie YWN letzte Woche ausführlich berichtete, wurde die Veranstaltung vom Satmar-Rebbe von Kiryas Yoel inszeniert, um ihren Glauben an die „Shita“ des Satmar Rov ZATZAL in ihrer vehementen Opposition gegen den zionistischen Staat Israel zu stärken.

Die Veranstaltung wird von Anhängern von Satmar Williamsburg boykottiert, die die letzte Woche damit verbracht haben, Schilder für die heutige Veranstaltung abzureisen.

Rav Sternbuch – einer der Poskei Hador – wird der Hauptredner der Veranstaltung sein.

Hier noch paar Eindrücke:

Mehr Bilder und Quelle gibt es hier…..

Rabbi Yakov Shapiro in Jerusalem.

„If you’re Jewish or non-Jewish, please, let the world know:

Jews all over the world are not responsible for the actions of the Zionist State of Israel!

Israel doesn’t represent the Jewish people!“

-Rabbi Yakov Shapiro in Jerusalem. @TorahJews pic.twitter.com/20JVT27dg4

— Jews Vs. Israel (@JewsVsIsrael) 24. Mai 2018