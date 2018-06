Deshalb führen Saudi Arabien und USA gegen Yemen Krieg !

Die entdeckten Ölvorkommen im Yemen , sind größer als die Öl – Vorkommen und inkl. Reserven die aller Golfstaaten zusammen und würden die OPEC entmachten !

Deshalb ist der engste Verbündete Yemens, der Iran auf der Abschussliste, der USA, Saudi Arabien und Israel’s und somit auch Syrien als Partner Iran’s!

Und ebenso Russland, das mit dem Iran, Indien und China nun in Landeswährungen abrechnet und somit den „Petrodollar“ aus hebelt!

Yemen und Syrien sind das „Zünglein an der Waage“!

Deshalb wird der international geführte Krieg gegen Yemen in den westlichen von der US-Nato kontrollierten Medien auch Tod geschwiegen! Quellen:1,2,