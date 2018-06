Best of Kapitalismus

Bei Fressnapf gibt es jetzt Wasser für Katzen in der Flasche – Für 99 Cent.

Sterben Katzen, wenn sie Wasser aus dem Hahn trinken?

….passend dazu…..

Nestlé, Mars, Fress­napf – Das Geschäft mit Haustieren kennt keine Grenzen

Katzen- und Hundefutter sind oft um ein Vielfaches teurer als Fleisch, das für menschlichen Verzehr bestimmt ist. Tierfutter besteht aus Abfällen der 3. Kategorie…also auch Schlachtkörperteile, die als NICHT-GENUSSFÄHIG eingestuft sind. Trotzdem ist Tierfutter teurer als Wurst- und Fleischsorten, die Herrchen und Frauchen für den eigenen Verzehr kaufen. Schon bemerkenswert!

In jedem Supermarkt, bei allen Discountern oder Drogeriemärkten hat Hundefutter heute seinen festen Platz in den Regalen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass man damit gutes Geld machen kann, selbst gemessen an den Ansprüchen von Konzernen wie Aldi, Lidl oder REWE. Auch bei den Herstellern der Nahrungsmitteldindustrie hat sich längst herumgesprochen, dass auch die Nahrung für Hunde und Katzen ein sehr profitables Geschäft ist.

Die Heimtierhaltung ist nicht nur in Deutschland längst……