Autonome Systeme: „Technisches Roulette“ im Wettrüsten

Schon jetzt entscheiden Militärs meist nur aufgrund von computergenerierten Daten, weswegen ein Mensch „in the loop“ eher die Risiken von autonomen KI-Systemen verstärkt, die eine Black Box sind

Das Pentagon versucht, um den Anschluss vor allem gegenüber China, aber auch gegenüber Russland nicht zu verlieren, möglichst schnell und umfassend autonome (Kampf)Systeme zu entwickeln. Ziel ist es, damit effizienter angreifen oder verteidigen zu können, weil KI-Systeme schneller viel mehr Daten verarbeiten und entscheiden können. Damit haben autonome Systeme Vorteile in asymmetrischen Konflikten und können mit Gegnern, die auch autonome Systeme einsetzen, mithalten.

Doktrin des Pentagon ist allerdings weiterhin, dass letztlich ein Mensch auch bei autonomen Systemen die letzte Verantwortung haben soll, also ein „human in the loop“ sitzt. Daher werden angeblich in erster Linie Mensch-Maschine-Schnittstellen geschaffen, also Mensch-Maschine-Systeme……