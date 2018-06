….der Wahnsinn kennt keine grenzen mehr…….

Kaum ist die neue Datenschutz Grundverordnung in Kraft, trudeln schon die ersten Abmahnungen ein. Gleich zwei Kanzleien haben es sich zur Aufgabe gemacht, Kleinstunternehmer auf Verstöße im Datenschutzrecht hinzuweisen und teure Anwaltsforderungen zu verschicken. Was ihr dagegen tun könnt, erkläre ich in diesem Video.